एमपी की इस तहसील के होंगे दो टुकड़े, सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा

Amadih- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र के गंधिया स्थित सीतामढ़ी धाम में जनजातीय हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए। माता शबरी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीतामढ़ी परिसर में शबरी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने शहडोल जिले के लिए 747 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत वाले 139 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 79 कार्यों का लोकार्पण तथा 134 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 60 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जयसिंहनगर तहसील की उप तहसील आमाडीह को अलग कर स्वतंत्र तहसील बनाने की घोषणा भी की।