कमता हादसा: कार पलटने की बात नहीं हो रही है हजम, मृतकों के शरीर पर आईं थीं मामूली चोटें!

इस पूरे घटनाक्रम में कुछ ऐसे बिंदु हैं जो जांच की दिशा को पुलिस की ओर ही मोड़ रहे हैं।

मदद की कमी: अगर डायल 112 की टीम ने कार को पलटते देखा था, तो तत्काल रेस्क्यू क्यों नहीं किया। क्या पुलिस ने उन्हें कुएं में गिरते देखा और मूकदर्शक बनी रही?

ड्यूटी का रहस्य: पुलिस यह बताने को तैयार नहीं है कि उस रात डायल 112 में किन कर्मियों की ड्यूटी थी। आखिर नाम छिपाने के पीछे क्या मंशा है?

मोबाइल और कैश: मृतकों की जेब से मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई है, जिसकी जांच सायबर सेल कर रही है। क्या इन फोनों में हादसे से पहले का कोई बड़ा राज छुपा है? पुलिस के अनुसार मृतकों की जेब से 1 लाख रुपए नकद बरामद हुआ है।

वरिष्ठ अधिकारियोंं को देरी से सूचना: इतने बड़े मामले में रात में ही एसपी या अन्य आला अधिकारियों को सूचित क्यों नहीं किया गया?, सुबह विवेचना क्यों शुरू की गई।