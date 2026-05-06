MP में SDM ऑफिस का क्लर्क 15,000 रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त की टीम एक्टिव हुई। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त रीवा की टीम ने 6 मई को ट्रैप बिछाने की कार्रवाई की योजना बनाई। योजना के तहत फरियादी सुरेश मांगी गई रिश्वत की राशि लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचा। कार्यालय में वह क्लर्क वीर सिंह जाटव से मिला। कुछ देर बाद मौके पर लोकायुक्त की टीम पहुंची। क्लर्क ने जैसे की रिश्वत लेने की कोशिश की वैसे ही लोकायुक्त की टीम ने उसे 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय ब्यौहारी में की गई।