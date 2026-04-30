एमपी में स्टेज पर दूल्हे का चेहरा देख ‘ठनका’ दुल्हन का माथा, शादी से किया इंकार

मंच से उतरने के बाद जब परिजनों ने दुल्हन से कारण पूछा, तो उसने साफ कहा कि जिसे मैंने देखा था, यह वह दूल्हा नहीं है। दुल्हन के इस बयान से दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई। लड़की के परिजनों ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश दी और थाने बुलाया। वहां दोनों पक्षों ने लिखित में सहमति दी कि दुल्हन शादी नहीं करना चाहती और वे आपसी सहमति से समारोह समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद बारात को खाली हाथ लौटना पड़ा। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।