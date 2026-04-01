MP के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लगी आग, चार बोगियों से निकली आग की लपटें

दरअसल, शहडोल के ब्यौहारी रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर एक बड़ी घटना टल गई, जब साइडिंग ट्रैक पर खड़ी रेलवे की राहत ट्रेन की बोगी में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने की इस घटना ने स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म नंबर एक के समीप साइडिंग में चार कोच वाली राहत टे्रन खड़ी थी। इसी दौरान एक बोगी से धुआं उठा, देखते ही देखते लपटें उठने लगीं। गनीमत रही कि घटना के समय बोगी के अंदर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। हालांकि, इस हादसे की वजह से स्टेशन पर ट्रेनों को आने से रोका गया था।