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Big News: अभी-अभी बरगी बांध में डूबा क्रूज, 30 लोग थे सवार

Big News: जबलपुर में नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध में क्रूज डूबने की खबर से मचा हड़कंप, क्रूज में सवार लोगों की तलाश में जुटे गोताखोर।

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जबलपुर

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Shailendra Sharma

Apr 30, 2026

jabalpur

bargi dam cruise accident jabalpur boat capsize rescue operation (demo pic)

Big News: मध्यप्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां बरगी बांध में क्रूज डूबने की खबर है। बताया जा रहा है कि क्रूज में 30 लोग सवार थे। बरगी बांध में क्रूज डूबने की खबर लगते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं और डैम में क्रूज पलटने से डूबे लोगों की तलाश शुरू कर दी है। एसडीआरएफ और पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू में जुट गई है। मोटर बोट और स्पीड बोट से भी बचाव कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शाम को बारिश के साथ चली तेज आंधी के बीच क्रूज बरगी बांध की लहरों के बीच फंस गया और डूब गया।

जबलपुर से 35 किमी दूर है बरगी डैम

जबलपुर से करीब 35 किमी दूर नर्मदा नदी पर बरगी बांध बना हुआ है। 51 साल पहले बरगी बांध का निर्माण हुआ था। इसकी ऊंचाई 70 मीटर, लंबाई 5.4 किमी है। बरगी डैम मेें 21 गेट हैं और बिजली का भी उत्पादन होता है। यहां एमपी टूरिज्म का रिसोर्ट है और वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। बता दें कि बरगी डैम नर्मदा नदी पर बने 30 बांधों में से सबसे अहम है।
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(खबर अपडेट की जा रही है…)

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Updated on:

30 Apr 2026 07:20 pm

Published on:

30 Apr 2026 07:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / Big News: अभी-अभी बरगी बांध में डूबा क्रूज, 30 लोग थे सवार

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