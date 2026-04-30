वैष्णो देवी से लौट रहे एमपी के 6 लोग कार में जिंदा जले, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसा

कार में आग लगने के बाद ड्राइवर विनोद जान बचाने के लिए कार से कूद गया था, उसे 80 फीसदी झुलसी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। हादसे की खबर जब चैनपुरा गांव पहुंची तो पूरे गांव में मातम पसर गया। हादसे में जिन 6 लोगों की मौत हुई है उनमें संतोष आदिवासी (35), पार्वती आदिवासी (55), छोटी बाई (70), शशि आदिवासी (30), बच्ची साक्षी आदिवासी (6) और कार ड्राइवर विनोद मेहरा (40) शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि कार में बैठे परिवार के पांचों सदस्य पूरी तरह जलकर खाक हो चुके हैं और उनके अवशेष तक मुश्किल से मिल पाए हैं।