MP के कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, भारतीय मादा चीता ने 4 शावकों को दिया जन्म, 57 हुई संख्या

उन्होंने बताया कि एक साल से ज़्यादा समय से जंगल में रहने के बाद और 2022 में दोबारा शुरू होने के बाद से जंगल में यह पहला रिकॉर्डेड जन्म है, और खास तौर पर, भारत में जन्मी मादा का यह पहला मामला है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह प्रोजेक्ट के मुख्य मकसद कुदरती हालात में ज़िंदा रहना और ब्रीडिंग को पाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने आगे कहा कि यह कामयाबी कुनो के मैनेजरों, जानवरों के डॉक्टरों और फील्ड स्टाफ की लगन और बिना थके कोशिशों का सबूत है। यह देश के लिए गर्व का पल है। सभी को दिल से बधाई।