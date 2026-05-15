मुंबई के बाद अब MP में तरबूज बना मौत का कारण, पिता की मृत्यु, बेटे की हालत गंभीर

मिली जानकारी के अनुसार, श्योपुर शहर में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास किराए के घर में र (आगर-मालवा) के निवासी इंद्रसिंह परमार (43) और उनका बेटा विनोद (21) रहते थे। इंद्र ड्राइवरी का काम करते थे। गुरूवार रात रात का भोजन करने के बाद इंद्र और विनोद को सीने में जलन और घबराहट होने लगी जिसको नजरअंदाज कर वह सो गए। शुक्रवार को एक बार फिर उनकी तबियत बिगड़ी। उन्होंने सीने में जलन महसूस होने लगी। पिता-पुत्र को लगा कि यह गर्मी के कारण हो रहा है इसलिए उन्होंने ठंडक पाने के लिए तरबूज खाया। तरबूज खाने के बाद दोनों की तबियत अचानक और भी खराब होने लगी। दोनों को उल्टी, एंग्जायटी और तेज बेचैनी होने लगी।