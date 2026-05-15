MP में व्यापारी का ‘हनी ट्रैप’ में फंसा, आरोपी महिला की भाजपा नेताओं के साथ फोटो वायरल

MP News: मध्य प्रदेश के मुरैना से बड़ी खबर सामने आई है। 10 मई को जिले के जौरा क्षेत्र में एक फर्नीचर शोरूम शिवहरे स्टील फर्नीचर शोरूम केसंचालक रमेश शिवहरे को हनीट्रैप (Morena Honey Trap Case) में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने व्यापारी को बहाने से बुलाकर कमरे में बंधक बनाया, कपड़े उतरवाकर आपत्तिजनक वीडियो तैयार किया और उसे वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। सबसे हैरानी वाली बात ये सामने आई है कि मामले की मास्टरमाइंड बताई जाने वाली महिला की सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं के साथ कई फोटो वायरल हो रही हैं। पुलिस ने मामले में चार लोगों पर एफआईआर करने के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, दो आरोपी महिलाएं अभी भी फरार है।