15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

MP में व्यापारी का ‘हनी ट्रैप’ में फंसा, आरोपी महिला की भाजपा नेताओं के साथ फोटो वायरल

Morena Honey Trap Case: व्यापारी को बहाने से बुलाकर कमरे में बंधक बनाया, आपत्तिजनक वीडियो तैयार किया और उसे वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मामले में आरोपी की भाजपा नेताओं के साथ वाली तसवीरेने वायरल हो रही है।

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Akash Dewani

May 15, 2026

Morena Honey Trap Case photos of accused woman and BJP leaders going viral MP News

Morena Honey Trap Case accused Sonam Kushwaha (फोटो -Patrika.com)

MP News: मध्य प्रदेश के मुरैना से बड़ी खबर सामने आई है। 10 मई को जिले के जौरा क्षेत्र में एक फर्नीचर शोरूम शिवहरे स्टील फर्नीचर शोरूम केसंचालक रमेश शिवहरे को हनीट्रैप (Morena Honey Trap Case) में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने व्यापारी को बहाने से बुलाकर कमरे में बंधक बनाया, कपड़े उतरवाकर आपत्तिजनक वीडियो तैयार किया और उसे वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। सबसे हैरानी वाली बात ये सामने आई है कि मामले की मास्टरमाइंड बताई जाने वाली महिला की सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं के साथ कई फोटो वायरल हो रही हैं। पुलिस ने मामले में चार लोगों पर एफआईआर करने के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, दो आरोपी महिलाएं अभी भी फरार है।

आरोपियों ने बनाया अश्लील वीडियो

पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने व्यापारी को बहाने से बुलाकर कमरे में बंधक बनाया, कपड़े उतरवाकर आपत्तिजनक वीडियो तैयार किया और उसे वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पीड़ित की शिकायत पर जौरा थाना पुलिस ने महिला सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पीड़ित व्यापारी ने सोनम कुशवाहा पत्नी बंटी कुशवाहा, गजेंद्र और दो अन्य अज्ञात आरोपियों पर हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। पीड़ित व्यापारी ने ये भी बताया कि एसी और फर्नीचर लगाने के बहाने बुलाया रमेश शिवहरे ने पुलिस को बताया कि 10 मई 2024 को सोनम ने उन्हें मनीष पेट्रोल पंप के पास स्कूल वाली गली में एसी और फर्नीचर लगाने के बहाने बुलाया था।

आरोपी महिला के साथ भाजपा नेताओं की फोटो वायरल

इस मामले में आरोपी सोनम कुशवाहा की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हैरानी वाली बात ये है कि महिला खुद को समाज सेवी और भाजपा नेत्री बताई जा रही है। सॉइल मीडिया पर सोनम की कई फोटो वायरल हो रही है जिसमे वो कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ दिख रही है। बता दें कि, सोनम ने अपनी एक और महिला साथी मीरा कुशवाहा के साथ इस हनी ट्रैप कांड को अंजाम दिया था।

प्राचार्य को भी बनाया था निशाना

मामले की मास्टरमाइंड सोनम कुशवाह की एक और करतूत सामने आई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि मार्च 2025 में उसने एक प्राचार्य को भी जाल में फंसाने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर दो महिलाओं के फोटो और मोबाइल नंबर भेजकर उसने पूछा था-इनमें से कौन पसंद है? हालांकि प्राचार्य ने सतर्कता बरती और उसके जाल में फंसने से बच गए। पुलिस के अनुसार, इससे पहले आरोपी महिला एक वृद्ध को अपना शिकार बना चुकी है। इस मामले में माता बसैया थाने में सोनम कुशवाह, जितेंद्र कुशवाह, पप्पू कुशवाह और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज है।

पुलिस ने कहा ये

हनीट्रैप मामले में आरोपी सोनम कुशवाह का एक मामला माता बसैया थाने से जुड़ा सामने आया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, अभी और कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कॉल डिटेल आने पर कुछ नया मिल सकता है।- नितिन बघेल, एसडीओपी, जौरा (MP News)

ये भी पढ़ें

‘सीएम आए तो पहले मेरा इस्तीफा लें’, MP के राज्यमंत्री का बड़ा ऐलान, रोकी कार्रवाई
राजगढ़
When CM comes first accept my resignation Minister of State makes major announcement MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 May 2026 03:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / MP में व्यापारी का ‘हनी ट्रैप’ में फंसा, आरोपी महिला की भाजपा नेताओं के साथ फोटो वायरल

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP News: मुरैना में रात में पिता के साथ सोई बच्ची का सुबह 700 मीटर दूर गड्ढे में मिला शव

morena
मुरैना

जौरा के योगेन्द्र से मिलने अमेरिका से मुरैना पहुंचे एशटन हॉल

morena news
मुरैना

गर्मी में बिजली नहीं थी, परीक्षा कक्ष में कॉपियों से हवा करते दिखे परीक्षार्थी

morena
मुरैना

दो शिक्षक सस्पेंड, सीएस, एसीएस के निलंबन का प्रस्ताव भेजा

मामला अंबाह परीक्षा केन्द्र पर छात्रों द्वारा कॉपियोंं की अदला बदली का फुटेज सामने आने का, स्टाफ बदला
मुरैना

जहरीला पानी पीने पर तीन मोर और दो गोवंश की मौत

फैक्ट्रियों से छोड़ा जा रहा नदी में कैमिकल, आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग को नहीं दी मोर, हाईवे पर धरना देकर किया प्रदर्शन
मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.