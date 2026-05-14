जौरा के योगेन्द्र से मिलने अमेरिका से मुरैना पहुंचे एशटन हॉल



एशटन ने योगेंद्र की एक इंस्टाग्राम रील साझा करते हुए वादा किया था कि यदि वीडियो पर पहले 5 लाख और फिर 15 लाख लाइक्स आते हैं, तो वे भारत आकर योगेंद्र से मिलेंगे। यह चुनौती पूरी होने पर एशटन अपने वादे के मुताबिक मुरैना के पोयइन का पुरा गांव पहुंचे। वे किसी ब्रांड प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ योगेंद्र से मिलने आए थे। एशटन पहले ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने ऊषा किरण पैलैस होटल में समय बिताया। इसके बाद वे योगेंद्र के साथ कार से जौरा जिला मुरैना उसके गांव तक पहुंचे। दोनों ने अपनी मुलाकात के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए हैं, जिन्हें हजारों लोग पसंद कर रहे हैं।