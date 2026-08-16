उफनती चंबल नदी में फंसी 150 जानें, तेज बहाव में 5 कि.मी बहा स्टीमर, मची चीख-पुकार

Morena News :मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाली पोरसा तहसील से गुजरने वाली चंबल नदी के नगरा घाट पर रविवार की सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बता दें कि, इलाके में उस समय हड़कंप और चीख पुकार मच गई, जहां यहां चंबल नदी के तेज बहाव में लोगों को नदी पार लगाने में इस्तेमाल होने वाला स्टीमर अचानक उफनती नदी के तेज बहाव में तेजी से बहने लगा। ये नजारा जिस किसी ने भी देखा, वो मान बैठा था कि, अब स्टीमर सवार लोगों का नदी में गिरना तय है, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ, जिससे स्टीमर में सवार लोग हादसे का शिकार नहीं हुए और सभी की जान बच गई।