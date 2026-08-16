Heavy Rain Alert MP: 18 जिलों में मूसलाधार बारिश, 4 इंच से ज्यादा पानी गिरने की संभावना

राज्य में अब तक 21.4 इंच (544.4 मिमी) बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। ये सामान्य औसत बारिश (24.4 इंच या 618.8 मिमी) से लगभग 3 इंच यानी 12 फीसदी कम है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 18 फीसद तथा पश्चिमी हिस्से में 6 फीसद कम पानी गिरा है। प्रदेश के 43 जिलों में सामान्य से 1 फीसद से लेकर 54 फीसद तक बारिश कम दर्ज हुई है। सिर्फ प्रदेश के अंतर्गत आने वाले 12 जिलों, जिनमें भोपाल, गुना, ग्वालियर, सीहोर, राजगढ़, भिंड, बुरहानपुर, देवास, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और अनूपपुर में ही अब तक सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है।