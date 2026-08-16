‘गुरु ने नजर उतारी तो छलक आए शिष्य के आंसू’, सोनकच्छ पुष्पगिरि तीर्थ पर 2 दिवसीय पट्टविभूषण महोत्सव

आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने पट्ट विभूषण के संस्कार के बाद कहा कि पट्टविभूषण शब्द बहुत प्यारा है, पर बहुत गहरा है, पट्टविभूषण गुरू के विश्वास के पद है, पट्टविभूषण जिन शासन की सेवा का पद है। पट्टविभूषण जान को आचरण में उतारने का पद है। पट्टविभूषण, तप त्याग, आचरण की सुगंध को अपने साथ जनमानस को पहुंचने का पद है। उन्होंने कहा कि दीक्षा को 37 साल हो गए हैं। कभी गुरूदेव के सामने नहीं बैठे। हमेशा नीचे ही बैठे। मुझे इस बात का बहुत ही डर लग रहा था कैसे गुरूदेव के बगल में इस आसान पर बैठू, जिन शासन का एक ही धर्म है, जो गूरू अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, और अपने स्थान पर बैठाता है, ये जैन समाज में ही इतनी उदारता है।