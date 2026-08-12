Dewas News: एक शिकायत पर 135 किमी दूर पहुंची लोकायुक्त की टीम, रंगेहाथों पकड़ाया रिश्वतखोर

उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर बुधवार को रिश्वतखोर पंचायत सचिव ओमप्रकाश सारण को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। लोकायुक्त की टीम उज्जैन से 135 किमी की दूरी तय कर कमलापुर गांव पहुंची और पूर्व योजना के तहत जैसे पंचायत सचिव ओमप्रकाश सारण ने फरियादी सलीम शाह से रिश्वत के 5 हजार रुपये लिए तो उसे रंगेहाथों धरदबोचा। कार्रवाई में लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के डीएसपी दिनेशचंद पटेल, निरीक्षक हीना डावर, प्रधान आरक्षक हितेश ललावत, कन्हैयालाल धनगर, आरक्षक इसरार, उमेश जाटव आदि शामिल थे। लोकायुक्त ने आरोपी पंचायत सचिव ओमप्रकाश सारण के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।