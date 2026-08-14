Dewas News: DJ पर बज रहे थे देशभक्ति के गाने… अचानक मधुमक्खियों ने किया हमला, एक दर्जन लोग घायल

Dewas Tiranga Yatra: मध्य प्रदेश समेत देशभर में 9 से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में देवास जिले में शुक्रवार को यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यात्रा में शामिल लोगों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला (Bee Attack) कर दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे। इस हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना प्रापत हुई है। अचानक हुए इस हमले के कारण तिरंगा यात्रा कुछ देर के लिए प्रभावित हुई।