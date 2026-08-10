Datia News: रात 3 बजे सोए थे सास-बहू, सरसराहट से टूटी नींद, सामने दिखा 9 फीट लंबा अजगर

Datia Snake News: बरसात के मौसम में पानी भरने के कारण सांप, बिच्छू और अन्य कीड़े-मकौड़े अपने बिलों से बाहर निकलकर सूखी और सुरक्षित जगहों की तलाश में घरों के आसपास आने लगते हैं। कई बार सांप घर के ऐसे अंधेरे कोने में पनाह ले लेते है जहां से वह किसी पर भी डस सकते है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के दतिया जिले से सामने आया है।