दतिया में कांग्रेस की आभार सभा, जीतू पटवारी जनता से कर दिया बड़ा वादा

इस दौरान पटवारी ने खाद की कथित कालाबाजारी, किसानों की परेशानी और प्रशासनिक स्तर पर कथित अभद्रता को लेकर सरकार को घेरा।पटवारी ने कहा, कृषि मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही खाद की कालाबाजारी के आरोप सामने आ रहे हैं। किसानों के साथ प्रदेशभर में अभद्रता की जा रही है, उन्हें पीटा जा रहा है। पटवारी ने ये भी कहा कि, 'एमपी के कृषि मंत्री अपने क्षेत्र में ही खाद की खुली कालाबाजारी बंद नहीं करवा पा रहे हैं! मुख्यमंत्री भी किसानों से किए वादों से मुकर गए हैं। भाजपा की सरकार याद रखे। किसानों की नाराजगी बहुत महंगी पड़ेगी!