5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

महंगी हो रही चीनी, साबूदाना के साथ फरियाली सामान भी महंगा, समस्याओं से जूझ रहा इंदौर का बाजार

Indore Market : सावन मास में फरियाली आयटमों की डिमांड भी बढ़ गई है। चीनी की बात करें तो ये पहली बार होलसेल में रिकार्ड महंगी बिक रही है। इसके साथ आने वाले दिनों में तारीख मांग के प्रेशर को देखते हुए सुधार की संभावना है।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 05, 2026

Indore Market

Indore Market (जानें सियागंज किराना बाजार के हाल Photo Source- Patrika)

Indore News : सावन के महीने में फरियाली आयटमों में डिमांड का दौर भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के किराना बाजार में जहां तक चीनी की बात है ये पहली बार होलसेल में रिकार्ड महंगी बिक रही है। इसके साथ आने वाले दिनों में तारीख मांग के प्रेशर को देखते हुए सुधार की संभावना है। व्यवसायिक सूत्रों के अनुसार, देश के प्रमुख किराना बाजारों में शुमार सियागंज किराना बाजार 100 साल बाद भी अपनी अलग पहचान रखता है। ये एकमात्र ऐसा बाजार है जो शहर के मध्य स्थित है, जहां से हर तरह का आवागमन सुलभ है।

रेल्वे लाइन के साथ बस स्टैंड इसे पड़ौसी जिलों के व्यापारियों का पसंदीदा ठिया बनाए हुए हैं। दिक्कत यहां का बिगड़ा हुआ ट्रैफिक है। यहां की गलियों में टू-व्हीलर तो ब्रिज पर फोर-व्हीलर खड़े होते हैं। ये शहर का एकमात्र ऐसा बाजार है, जहां आज भी रनगाड़ों की आवाजाही होती है।

ब्रिज के नीचे रिक्शा

कारोबारी आनंद खंडेलवाल के अनुसार देश के प्रमुख किराना बाजारों में शुमार सियागंज में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब जाम की समस्या न हो। यहां की मेन दिक्कत है गलियां, जहां टू व्हीलर खड़े कर दिए जाते हैं। इसके अलावा मार्केट का ओवर ब्रिज वाहन पार्किंग का मुख्य ठिया है। जहां टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर तक खड़े रहते हैं। इतना ही नहीं ब्रिज के नीचे बकायदा रिक्शा स्टैंड है।

ओटले बनी समस्या

यहां की एक अन्य समस्या है दुकानों के ओटले। इसका इस्तेमाल दुकान दारी का सामान परेशानी बढ़ा रहा है। यदि सियागंज किराना बाजार के ओटलों को खाली करा दिया जाए तो न सिर्फ लोगों की आवाजाही आसान होगी बल्कि व्यापार भी गति पकड़ेगा।

आज भी आते हैं रनगाड़े

कारोबारियों से मिली जानकारी के अनुसार, दिन भर लोडिंग गाड़ियों की आवाजाही, रनगाड़ों का निकलना यहां आए दिन की बात है। ये बात अलग है कि, इससे परेशानी बढ़ती है। यातायात के तमाम साधनों के बावजूद अभी भी यहां से रनगाड़े निकलते हैं, इससे एक घंटे तक बाजार अस्त-व्यस्त हो जाता है। बाजार दोपहर 12 बजे बाद खुलता है। कई व्यापारी जो सुबह थोड़ी जल्दी शॉप खोल लेते हैं, वो अपने वाहनों को आसपास की गलियों में खड़ा कर देते हैं। इससे बाद में आने वाले व्यापारी को खुद के वाहन खड़े करने के लिए परेशान होना पड़ता है।

दतिया भाजपा जिलाध्यक्ष का फर्जी निष्कासन पत्र वायरल करने वाले 3 पकड़ाए, तीनों भाजपाई

ये भी पढ़ें
Datia District President

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Aug 2026 01:26 pm

Published on:

05 Aug 2026 01:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / महंगी हो रही चीनी, साबूदाना के साथ फरियाली सामान भी महंगा, समस्याओं से जूझ रहा इंदौर का बाजार

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दतिया उपचुनाव: हार के बाद भाजपा में मंथन का दौर, इंदौर में भी उठे संगठन में अवसर और नियुक्तियों पर सवाल

indore bjp organization review after datia bypoll results
इंदौर

Indore news: 1500 पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों की लगेगी ‘क्लास’, परखी जाएगी तकनीकी दक्षता

PWD Engineer: 1500 इंजीनियरों की होगी परीक्षा (Photo Source: AI Image)
इंदौर

ट्रैक तैयार… फिर भी थमी है एमपी की पहली हेरिटेज ट्रेन की रफ्तार

MP First Heritage Train
इंदौर

Indore News: 16 साल की लड़की को 21 साल की बताने के लिए आधार कार्ड में बदली जन्म तारीख, फर्जी माता-पिता बनकर 3 लाख में बेचा

indore
इंदौर

Indore news: हर घंटे लापता हो रहा 1 बच्चा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जाल से बचाए गए 54 बच्चे

Child Trafficking:बच्चों का पता लगाना मुश्किल (Photo Source: AI Image)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.