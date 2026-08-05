महंगी हो रही चीनी, साबूदाना के साथ फरियाली सामान भी महंगा, समस्याओं से जूझ रहा इंदौर का बाजार

Indore News : सावन के महीने में फरियाली आयटमों में डिमांड का दौर भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के किराना बाजार में जहां तक चीनी की बात है ये पहली बार होलसेल में रिकार्ड महंगी बिक रही है। इसके साथ आने वाले दिनों में तारीख मांग के प्रेशर को देखते हुए सुधार की संभावना है। व्यवसायिक सूत्रों के अनुसार, देश के प्रमुख किराना बाजारों में शुमार सियागंज किराना बाजार 100 साल बाद भी अपनी अलग पहचान रखता है। ये एकमात्र ऐसा बाजार है जो शहर के मध्य स्थित है, जहां से हर तरह का आवागमन सुलभ है।