ट्रैक तैयार… फिर भी थमी है एमपी की पहली हेरिटेज ट्रेन की रफ्तार

अगस्त का पहला सप्ताह शुरू हो चुका है, बावजूद इसके ट्रेन का संचालन शुरू नहीं होने से पर्यटकों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की उम्मीदें फिलहाल अधूरी हैं। कुछ दिन पहले पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडेय और रतलाम मंडल के डीआरएम अश्विनी कुमार ने पातालपानी से कालाकुंड तक हेरिटेज ट्रैक का निरीक्षण किया था। उस दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि, हेरिटेज कॉरिडोर का निर्माण कार्य ट्रेन संचालन में बाधा नहीं बनेगा और अगस्त से हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू कर दी जाएगी। इस घोषणा के बाद स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों और सैलानियों में उत्साह था, लेकिन तकनीकी कारणों से अब तक ट्रेन पटरी पर नहीं लौट पाई है।