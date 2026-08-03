महंगी हुई इंदौर-उज्जैन हेली सेवा, यात्रियों को चुकाने होंगे 1,500 अतिरिक्त रुपए

Indore news: एमपी में इंदौर से उज्जैन के बीच संचालित पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा से यात्रा करना अब यात्रियों के लिए महंगा हो गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते सेवा का एकतरफा किराया 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए प्रति यात्री कर दिया गया है। यानी अब यात्रियों को एक तरफ की यात्रा के लिए 1,500 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। नई दरें लागू होने के बावजूद ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल पर फिलहाल अधिकांश उड़ानों में सीटें खाली दिखाई दे रही हैं, जिससे किराया बढऩे के बाद मांग में कमी के संकेत भी मिल रहे हैं।