Indore news: ‘छोड़कर मत जाओ न…’, 15 दिन में उजड़ गया परिवार, पहले पिता, अब बेटे की मौत

परिवार की जानकारी के मुताबिक ग्राम सरपंच धन सिंह सोलंकी ने बताया, मृतक भदर सिंह अपने पीछे तीन छोटी बेटियों और एक बेटे को छोड़ गए हैं। भदर सिंह के घर में 15 दिन पहले पापा की मौत हो गई थी। जिसके लिए परिवार एकत्रित हुआ था। अभी तक पिता की मौत के शोक से लोग निकल नहीं पाए थे कि बेटा भी दुनिया छोड़कर चला गया। परिवार का कहना है कि भदर के चार बच्चे है। पापा को इस हालत में देखकर बच्चे बार-बार यही कह रहे है कि पापा उठ क्यों नहीं रहे हैं…छोड़कर मत जाओ। सबका यही कहना है कि अब इनका पालन-पोषण कैसे होगा अब। पुलिस का कहना है कि हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यदि डंपर चालक की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन पाया गया तो सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।