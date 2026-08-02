दोस्ती… जो हर रिश्ते को मुस्कुराना सीखा दे।

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)
इंदौर। जिंदगी में कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, लेकिन दोस्ती वह रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं। यही वजह है कि दोस्त केवल साथ चलने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे हमारी खुशियों की सबसे बड़ी वजह और मुश्किल समय की सबसे मजबूत ताकत बन जाते हैं। इंदौर में फ्रेंडशिप डे को लेकर उत्साह यूथ भी इसी खूबसूरत एहसास का जश्न है। यूथ में भरपूर उत्साह नजर आ रहा है। शहर के कैफे, कॉलेज, पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर दोस्तों के साथ बिताए जा रहे पल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, सच्ची दोस्ती की गर्माहट कभी कम नहीं होती। फ्रेंडशिप डे सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उन अनगिनत यादों, भरोसे, अपनापन और साथ निभाने के वादों का उत्सव है, जो हर दोस्ती को जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बना देते हैं। यही पल तस्वीरों में हमेशा के लिए मुस्कान बनकर सहेज लिए जाते हैं।
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