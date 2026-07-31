मोबाइल पर बेटे की तस्वीर देख भावुक हुए पिता, जैसलमेर में हादसे में इंदौर के मेजर हमजा आरिफ की मौत

83 वर्षीय फकरूद्दीन हमजा ने पत्रिका से चर्चा में होनहार बेटे के समाज का गौरव होने और उसके संघर्ष से जुड़ी बातें बताई। वे कहने लगे हमजा आरिफ परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी तीन बहनें है। एक बहन तो लेबर कमिश्नर कार्यालय में कार्यरत हैं। दो बहनें दुबई में रहती हैं। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। बेटा अविवाहित था। हम उसकी आगामी दिसम्बर में शादी करने वाले थे। वह 10 साल से आर्मी में पदस्थ था। सबसे पहले वह लेफ्टिनेंट बना। इसके बाद कैप्टन और फिर बीते ढाई साल से वह मेजर के पद पर था। बेटे का जन्म 8 जनवरी 1995 में हुआ था। उसका बचपन से ही आर्मी में जाने का सपना था। बीई करने के बाद उसने आर्मी की परीक्षा पास की थी। जैसलमेर से पहले व जम्मू में भी कार्यरत रहा।