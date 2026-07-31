इंदौर के 2 रेल रूट पर लागू होगी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’, दुर्घटनाओं पर लगेगी रोक

कवच लागू होने के बाद इन रूटों पर रेल संचालन पहले से अधिक सुरक्षित हो जाएगा और मानवीय भूल से होने वाली दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मंडल में कवच प्रणाली को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इसी क्रम में इंदौर के दोनों महत्वपूर्ण मार्गों को भी शामिल किया गया है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि जिन मार्गों पर मंजूरी मिल चुकी है, वहां आवश्यक तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम शुरू किया जाएगा।