Sidhi news: ‘इतनी बुरी थी क्या मैं…’ नीले ड्रम में मिली 4 दिन की प्रिशा की डेडबॉडी, पुलिस भी हुई कंफ्यूज

परिजनों के अनुसार सुबह बच्ची अपने बिस्तर पर नहीं मिली। तलाश शुरू हुई तो घर के सामने रखे पानी से भरे नीले प्लास्टिक के ड्रम में उसका शव दिखाई दिया। पानी से भरे ड्रम का ढक्कन बंद था, ऐसे में किसी को उम्मीद भी नहीं थी की वह घर के सामने ड्रम में हो सकती है। पुलिस ने घर पहुंचकर तलाश शुरू की तो ड्रम के अंदर पानी में डूबी मिली। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने केवल एक परिवार ही नहीं, पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है। लेकिन शुक्रवार को जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिन्होंने इस मामले को और गंभीर बना दिया है।