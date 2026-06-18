ई-अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों की तैयार हो रही कुंडली, सीधी में होगी कड़ी कार्रवाई

हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि जांच में कोई तकनीकी समस्या नहीं पाई जाती और फिर भी ई-अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है तो इसे शासन के निर्देशों की अवहेलना माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वेतन से संबंधित निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और भविष्य में इसका असर वेतन भुगतान पर भी पड़ सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश में करीब दो वर्षों से ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शुरुआत में इसका पालन करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी और लगभग आचे शिक्षक ही नियमित रूप से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। लेकिन, जैसे ही शासन ने स्पष्ट किया कि वेतन का आधार ई-अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा, शिक्षकों की भागीदारी तेजी से बढ़ी। वर्तमान में जिले के करीब 86 प्रतिशत शिक्षक ई-अटेंडेंस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। अब विभाग का फोकस शेष शिक्षकों को भी इस व्यवस्था में शामिल करना है।