पोते की मौत से टूटा दादा, सीधी में पूर्वजों के मंदिर में हनुमानजी की मूर्ति तोड़ी, फिर वहीं बैठकर रोता रहा

Lord Hanuman idol vandalized- मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक बुजुर्ग ने पोते को खोने के गम में ऐसा कदम उठा लिया जिसे इलाके में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग ने अपना पूरा गुस्सा उसके पूर्वजों द्वारा बनाए गए मंदिर पर निकाल दिया। बुजुर्ग ने मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने जब मंदिर के ऐसा हाल देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जब आसपास के लोगों से पूछताछ की जिसके बाद उन्हें बुजुर्ग की दर्दनाक स्थिति का पता चला।