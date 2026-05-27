सीधी में गुफा में कंबल में लिपटा मिला महिला का कंकाल, 15 दिन से थी लापता

गुफा घने जंगल में है और रास्ता दुर्गम होने के कारण घटनास्थल तक पुलिस वाहन नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण कंबल में लिपटे कंकाल को कंधे पर लाटकर जंगल से बाहर लाना पड़ा। घटनास्थल पर थाना प्रभारी अरुणा द्विवेदी और चौकी प्रभारी डीके रावत सहित पुलिस टीम मौजूद रही। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कंकाल की पहचान करते हुए बताया कि कंकाल 15 दिन से लापता करीब 30 वर्षीय गुडिया बाई का है। ग्रामीणों ने ये भी बताया है कि गुडिया बाई का पति बुद्धसेन बैगा भी पिछले दो दिनों से गांव से लापता है। पत्नी के गायब होने के बाद भी पति बुद्धसेन ने न तो पत्नी की तलाश की और न ही किसी को इसकी सूचना दी, जिससे मामले में संदेह गहरा गया है और पति पर हत्या का शक जताया जा रहा है।