BREAKING- घर में लगी भीषण आग में जिंदा जले 3 बच्चे, राशन लेने गई थी मां

3 children burned alive at home in massive fire accident (फोटो- Patrika.com)
Fire Accident: मध्य प्रदेश के सीधी में हृदय विदारक घटना ने सनसनी मचा दी। शनिवार को जिले के जमोडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़खुरी काशिहवा गांव में बड़ी आगजनी की घटना देखने को मिली। यहां एक घर में अचानक भीषण आग लग गई जिसमें तीन मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों बच्चे घर के अंदर मौजूद थे और आग लगने के बाद जिंदा जल गए। इस हादसे के बाद गांव में तनाव का माहौल है। आग लगने का कारण बिजली की सार्ट सर्किट को बताया जा रहा है। हालांकि, इस बात की अब तक पुष्टि नहीं की गई है। (MP News)
बताया जा रहा है कि मां, बच्चों को घर में बंद कर राशन लेने के लिए बाजार गई थी। उसी के कुछ देर बाद घर में संभवतः शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई। घर के अंदर मौजूद बच्चों ने चीख-पुकार मचाई लेकिन उन तक मदद नहीं पहुंची। देखते-देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और वह पूरे घर में फैल गई। घर में मौजूद तीन बच्चे की जिंदा जलने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया।
घर से आग की लपटें निकलती देख लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। कोतवाली, चुरहट सहित रामपुर नैकिन क्षेत्र से फायर ब्रिगेड की टीम और वाहनों को बुलवाया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड आग बुझाने का कर रही प्रयास कर रही है। बता दें कि, इस घटना स्थल पर तनाव की स्थिति बन गई है। घटनास्थल पर पुलिसबल तैनात किया गया है। कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बनी हुई है। परिजनों मे घटना को लेकर काफी अक्रोश दिखाई दे रहा है। `(MP News)
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