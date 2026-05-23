BREAKING- घर में लगी भीषण आग में जिंदा जले 3 बच्चे, राशन लेने गई थी मां

Fire Accident: मध्य प्रदेश के सीधी में हृदय विदारक घटना ने सनसनी मचा दी। शनिवार को जिले के जमोडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़खुरी काशिहवा गांव में बड़ी आगजनी की घटना देखने को मिली। यहां एक घर में अचानक भीषण आग लग गई जिसमें तीन मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों बच्चे घर के अंदर मौजूद थे और आग लगने के बाद जिंदा जल गए। इस हादसे के बाद गांव में तनाव का माहौल है। आग लगने का कारण बिजली की सार्ट सर्किट को बताया जा रहा है। हालांकि, इस बात की अब तक पुष्टि नहीं की गई है। (MP News)