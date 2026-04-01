एमपी के इस जिले में आंबेडकर जयंती पर बवाल, थाने में तोड़फोड़, हालात तनावपूर्ण

अमिलिया थाना क्षेत्र में आंबेडकर जयंती पर रैली निकाली जा रही थी बताया गया है कि इसी दौरान सड़क पर खड़ी एक बोलेरो गाड़ी को हटाने की बात को लेकर रैली में शामिल लोगों का विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और रैली में शामिल लोग विरोध कर रहे मनी शुक्ला के घर में घुस गए और जमकर मारपीट करते हुए तोड़फोड़ की। इस घटना में मनी शुक्ला, रमाकांत शुक्ला, अर्चना शुक्ला और दिव्यांश शुक्ला को चोटें आईं। एक महिला और युवक के सिर पर पत्थर लगने से खून बहा है। मनी शुक्ला के घर में हमला करने के बाद गुस्साई भीड़ अमिलिया थाने पहुंची और वहां मौजूद थाना प्रभारी राकेश बेस व स्टाफ के साथ हाथापाई की। पुलिसकर्मी रामचरित्र पांडे और सतीश तिवारी घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने थाना परिसर में पथराव कर कार्यालय और विवेचक कक्ष में तोड़फोड़ की है और वहां खड़े पुलिस वाहन के साथ निजी वाहनों में भी तोड़फोड़ की है।