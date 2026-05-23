एमपी में बेटे ने दी पिता की हत्या की सुपारी, काम होने के बाद ऑनलाइन ट्रांसफर किए पैसे

पुलिस ने रिश्तों के कत्ल की इस वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि जिले के करमाई पड़ोहर टोला गांव का रहने वाला 56 वर्षीय राजभान अगरिया 16 मई की रात से लापता था। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच 19 मई को सूखे कुएं से तेज दुर्गंध आने पर जब ग्रामीण कुएं के पास पहुंचे तो उसमें एक जला हुआ शव नजर आया। शव देखते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सूखे कुएं से बाहर निकाला। शव जली हालत में था जिसकी बाद में पहचान लापता राजभान अगरिया के तौर पर हुई। पोस्टमार्टम में सिर पर गंभीर चोट और जलाने के साक्ष्य मिलने के बाद हत्या की पुष्टि हुई और पुलिस ने मामले की जांच तेज की।