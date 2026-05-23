सांदीपनि स्कूल के प्रिंसिपल के घर से आधा किलो सोना, 4 किलो चांदी और 10 लाख रुपये चोरी

प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी महेंद्र कुमार गुप्ता उम्र 58 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 6 सांदीपनि (सीएम राइज) स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ हैं। वो बदरवास में अपने परिवार के साथ रहते हैं। फरियादी महेन्द्र कुमार गुप्ता ने अपने पुत्र हर्षित गुप्ता के साथ थाने पहुंचकर घर में हुई चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में महेन्द्र कुमार गुप्ता ने पुलिस को बताया है कि 22 मई की रात करीब 10 बजे परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरों में सो गए थे। परिवार में उनकी पत्नी गिरजा गुप्ता, पुत्र हर्षित गुप्ता और बहू पूनम गुप्ता मौजूद थे। सुबह करीब 5 बजे जब महेंद्र गुप्ता की नींद खुली और उनने उठकर देखा तो सामने के दोनों कमरे अंदर से बंद थे। शक होने पर उन्होंने बालकनी से देखा तो किचन की खिड़की की लोहे की ग्रिल बाहर निकली हुई थी और मच्छर जाली उखड़ी हुई थी। उन्होंने तुरंत परिवार के दूसरे लोगों को जगाया और किसी तरह परिवार के लोग घर के अंदर पहुंचे तो सभी कमरों में सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी खुली हुई थी।