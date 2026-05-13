एमपी में 200 गाड़ियों का काफिला लेकर भौकाल जमाने मंदिर पहुंचे भाजपा विधायक

बता दें कि सिद्ध स्थल बगीचा सरकार मंदिर में बीते कुछ दिनों से विवाद की स्थिति बनी हुई है। मंगलवार की सुबह भी महिलाओं ने मंदिर परिसर में पहुंचकर न केवल हंगामा किया, बल्कि इस दौरान तालाबंदी की नौबत तक आ गई। बाद में पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला था। इससे पहले 9 मई शनिवार की रात करेरा का भोला पंडित अपने कुछ साथियों के साथ मंदिर में पहुंचा था तब वहां मौजूद साधु संतों के अलावा अन्य भक्तगणों ने उसका विरोध किया। इसके बाद वहां मारपीट हुई थी जिसमें भोला पंडित को चोटें आई थीं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी शिकायत पर करेरा थाना पुलिस ने मंदिर के पुजारियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।