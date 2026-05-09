CCTV में कैद किडनैपिंग, शिवपुरी में घर से युवती-बच्ची उठा ले गए हथियारबंद बदमाश

शिवपुरी पब्लिक स्कूल के पास रहने वाली नीलम गुहारिया ने पुलिस को बताया कि उनकी 22 साल की बेटी महक गुहारिया पिछले तीन साल से करैरा निवासी पुष्पेन्द्र चौहान के साथ इंदौर में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों की तीन माह की एक बच्ची आरोही भी है। महिला के अनुसार कुछ समय से पुष्पेन्द्र महक को परेशान करने लगा था, जिसके बाद अक्टूबर 2025 में महक अपनी बच्ची के साथ शिवपुरी लौट आई थी और परिवार के साथ रह रही थी। आरोप लगाया कि पुष्पेन्द्र लगातार परिवार को धमकी दे रहा था। पांच दिन पहले भी वह घर पहुंचा था और महक को अपने साथ ले जाने का दबाव बनाया था। मना करने पर उसने जबरन उठाकर ले जाने की धमकी दी थी।