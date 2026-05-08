MP में मंत्री अपनी ही पार्टी के विधायक को बता बैठे ‘कांग्रेसी’, MLA पर लगे आरोपों को बताया सही!

दरअसल, इंदौर में गुरूवार के दिन तुलसीराम सिलावट ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ एक प्रेसवार्ता की थी। इस दौरान पत्रकारों ने रतलाम जिले के आलोट से विधायक और पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बारे में पूछा। सवाल का जवाब देते हुए मंत्री उन्हें उन्हें विपक्षी नेता समझ बैठे। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि- यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, आरोप सही होंगे तभी तो लगे हैं। सिपाक्ष जांच होगी। ये सुनते ही आसपास बैठे भाजपा नेताओं ने उन्हें टोका और बताया कि चिंतामणि अपनी ही पार्टी से है और बड़े कद्दावर नेता है। ये सुनते ही मंत्री सिलावट असहज हो गए और बात घुमाने लगे। बाद में जब उन्हें समझ आया तो उन्होंने आलोट विधायक पर लगे आरोपों बेबुनियाद बता दिया। मानती तुलसाराम सिलावट की इस प्रेसवार्ता का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रहा है।