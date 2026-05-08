एमपी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निधन, प्रदेशभर में पसरा शोक, बेटे के विदेश से आने पर होगा अंतिम संस्कार

Ashwini Joshi मध्यप्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का निधन हो गया है। इंदौर के पूर्व विधायक अश्विनी जोशी का शुक्रवार को निधन हो गया। वे कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और पूर्व मंत्री महेंद्र जोशी के भतीजे थे। परिजनों ने बताया कि अश्विनी जोशी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आज हृदयगति रुकने से उनकी सांसें थम गईं। कांग्रेस नेता के रूप में मालवा निमाड़ और खासतौर पर इंदौर की राजनीति में उनका खासा वर्चस्व था। अश्विनी जोशी के देहांत पर प्रदेशभर में कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में समर्थक उनके निवास स्थान पर एकत्रित हो गए हैं। परिजनों के अनुसार बेटे के विदेश से आनेपर अंतिम संस्कार किया जाएगा।