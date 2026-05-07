एमपी के इस शहर में ’60 फीट’ चौड़ी होंगी सड़कें, नगरीय प्रशासन ने दी मंजूरी

गौतमपुरा स्कूल के सामने से पंढरीनाथ की ओर जाने वाले मार्ग पर रोज वाहन गुत्थमगुत्था होते हैं। निगम इस मार्ग को भी 80 फीट चौड़ा करना चाहता था, लेकिन उसमें कई घर पूरे जाने की संभावनाएं थी। इस पर विधायक शुक्ला के सुझाव पर मकानों के पीछे हरसिद्धि पानी की टंकी व जोन की तरफ से एक सड़क बनाई गई जो कि हरसिद्धि पुल पर निकलेगी। इससे एक नया रास्ता खुल गया। यह सड़क बनकर तैयार हो गई है। कुछ ही हिस्सा बाकी है जिसके बनते ही ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी।