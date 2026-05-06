सगाई टूटने के बाद ले गया मंदिर, लौटकर बोला प्रेमी- तेरी मां को खाई में फेंक आया

mp news: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के बडगोंदा थाना क्षेत्र के बुरालिया गांव स्थित छोटा अमरनाथ पहाड़ी पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। सगाई टूटने से आहत युवक ने अपनी ही गर्लफेंड की मां को मौत के घाट उतार दिया। घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवक राहुल अटेरिया ने अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी मां को मंदिर घुमाने के बहाने पहाड़ी क्षेत्र में बुलाया। मौका मिलते ही उसने महिला को करीब 250 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया और फिर बेटी को बहाने से वहां से दूर ले गया। रास्ते में उसने खुद ही खुलासा करते हुए कहा-मैं तेरी मां को खाई में फेंक आया हूं।