फुटपाथ पर लगे ‘होर्डिंग’ और ‘यूनिपोल’ पर हाईकोर्ट सख्त, होगी कार्रवाई

याचिका में जिन दो एड कंपनियों को पक्षकार बनाया गया था, उन्होंने भी याचिका की मंशा पर सवाल उठाए। दलील दी कि जो यूनिपोल लगे हैं, उनके स्ट्रक्चर की जांच करने और बीमा सहित सभी नियमों का पालन किया गया है। कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि समिति गठित की जा चुकी है, इसलिए निर्देश दिया जाता है कि ये समिति यूनिपोल और होर्डिंग की जांच जारी रखेगी और रिपोर्ट निगमायुक्त के समक्ष पेश करेगी। निगमायुक्त उस पर कार्रवाई करेंगे। निगमायुक्त के लिए भी कोर्ट ने समय सीमा तय कर दी। कोर्ट ने इस रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने के लिए निगमायुक्त को दो माह दिए हैं।