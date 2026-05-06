6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

फुटपाथ पर लगे ‘होर्डिंग’ और ‘यूनिपोल’ पर हाईकोर्ट सख्त, होगी कार्रवाई

MP News: जनहित याचिका में कहा गया है कि कुछ विज्ञापन एजेंसियां मप्र आउटडोर एडवरटाइडिंग मीडिया नियम के खिलाफ यूनिपोल और होर्डिंग लगा रही हैं, जिसे नगर निगम ने अनुमति दी है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

May 06, 2026

Court Judgement

Court Judgement प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

MP News: फुटपाथ और सड़क पर लगे अवैध होर्डिंग और यूनिपोल को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जस्टिस विजय कुमार शुला और जस्टिस आलोक अवस्थी की कोर्ट ने जनहित याचिका पर आदेश दिया कि निगमायुत द्वारा गठित समिति शहर में नियमों का उल्लंघन करने वाले यूनिपोल और होर्डिंग की जांच जारी रखेगी। समय-समय पर निगमायुत रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन इसमें दो माह से ज्यादा का समय नहीं लगेगा।

जनहित याचिका में कहा गया है कि कुछ विज्ञापन एजेंसियां मप्र आउटडोर एडवरटाइडिंग मीडिया नियम के खिलाफ यूनिपोल और होर्डिंग लगा रही हैं, जिसे नगर निगम ने अनुमति दी है। कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर निगमायुक्त से जांच करने को कहा था।

हटाए जा रहे होर्डिंग

नियमों के खिलाफ लगे होर्डिंग और यूनिपोल पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर निगम ने 22 जोनल अधिकारियों, 22 अतिरिक्त राजस्व निरीक्षकों एवं मार्केट विभाग के कर्मचारियों की समिति गठित की थी। कोर्ट में समिति की रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि 143 यूनिपोल का निरीक्षण किया गया। इनमें से चार यूनिपोल यातायात में बाधक और दो विरासत स्थल की दृश्यता को प्रभावित कर रहे थे। इन्हें हटाया जा रहा है।

मंगलवार को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट और जजेस के बंगलों के आसपास भी फुटपाथ पर होर्डिंग्स और यूनिपोल लगा दिए गए हैं। निगम की ओर से याचिका की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि केवल दो कंपनियों को ही जानबूझकर निशाना बनाया गया है। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि वे केवल इतना चाहते हैं कि कोर्ट एक कमेटी बनाकर जांच करा ले।

कंपनियों ने भी सवाल उठाए

याचिका में जिन दो एड कंपनियों को पक्षकार बनाया गया था, उन्होंने भी याचिका की मंशा पर सवाल उठाए। दलील दी कि जो यूनिपोल लगे हैं, उनके स्ट्रक्चर की जांच करने और बीमा सहित सभी नियमों का पालन किया गया है। कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि समिति गठित की जा चुकी है, इसलिए निर्देश दिया जाता है कि ये समिति यूनिपोल और होर्डिंग की जांच जारी रखेगी और रिपोर्ट निगमायुक्त के समक्ष पेश करेगी। निगमायुक्त उस पर कार्रवाई करेंगे। निगमायुक्त के लिए भी कोर्ट ने समय सीमा तय कर दी। कोर्ट ने इस रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने के लिए निगमायुक्त को दो माह दिए हैं।

पहले भी अपनाया था कड़ा रूख

पहले भी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शहर में डिवाइडर और फुटपाथ पर लगे अवैध होर्डिंग्स को लेकर कड़ा रुख अपनाया था। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इंदौर नगर निगम को निर्देश दिए थे कि नियमों के विरुद्ध लगाए गए होर्डिंग्स की पहचान कर उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।

ये भी पढ़ें

युवाओं को 45 दिन की फ्री ट्रेनिंग, रहना-खाना मुफ्त, स्टाइपेंड भी देगी सरकार, एमपी में गजब योजना
भोपाल
मंत्री कृष्णा गौर ने ओबीसी युवाओं की फ्री ट्रेनिंग की योजना बताई

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 May 2026 05:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / फुटपाथ पर लगे ‘होर्डिंग’ और ‘यूनिपोल’ पर हाईकोर्ट सख्त, होगी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा में पहले कोई नहीं बनना चाहता था ‘पदाधिकारी’, अब मची जमकर होड़ !

BJP
इंदौर

वापस जेल जाएगी सोनम रघुवंशी! सरकार ने दायर की याचिका, 12 मई को सुनवाई

Meghalaya government filed petition against Sonam Raghuvanshi Bail in High Court MP News Raja Raghuvanshi murder case
इंदौर

इंदौर-हरदा ग्रीनफील्ड हाइवे 90% पूरा, शुरु होते ही 96 गांवों को होगा फायदा

Indore-Harda Greenfield Highway प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
इंदौर

अब नहीं अटकेगा घर के ‘नक्शा मंजूरी’ का काम, 22 जोन में नई व्यवस्था शुरु

Map Approval Process
इंदौर

‘अनुकंपा नियुक्ति’ में बेटे को नौकरी में प्राथमिकता, संपत्ति का अधिकार नहीं : हाईकोर्ट

Compassionate Appointment
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.