अब नहीं अटकेगा घर के ‘नक्शा मंजूरी’ का काम, 22 जोन में नई व्यवस्था शुरु

महापौर पुष्यमित्र भार्गव, एमआइसी मेंबर और पार्षदों की नाराजगी के चलते नगरीय आवास एवं विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बिल्डिंग परमिशन शाखा के कई बीओ-बीआइ का तबादला पिछले दिनों कर दिया था। इनमें बीओ रहे शैलेंद्र मिश्रा भी शामिल थे जो कि हाईकोर्ट से स्टे लाकर फिर से निगम में आ गए। लंबे समय तक लूप लाइन में रहने वाले मिश्रा को जहां पिछले दिनों जनकार्य विभाग मुख्यालय में सहायक यंत्री बना दिया गया, वहीं अब मुख्यालय बीआइ बनाकर उनकी इंट्री फिर से बिल्डिंग परमिशन शाखा में करवा दी गई है। जोन-7 व 13 का लिंक अधिकारी भी बना दिया है।