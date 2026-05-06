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अब नहीं अटकेगा घर के ‘नक्शा मंजूरी’ का काम, 22 जोन में नई व्यवस्था शुरु

MP News: बीओ-बीआइ के छुट्टी पर जाने से नक्शा मंजूरी का काम नहीं अटके इसके लिए लिंक अधिकारी बना दिए गए हैं।

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इंदौर

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Astha Awasthi

May 06, 2026

Map Approval Process

Map Approval Process (Photo Source: AI Image)

MP News: नगर निगम के 22 जोन पर तैनात बिल्डिंग अफसर (बीओ) और इंस्पेक्टर (बीआइ) के लंबी छुट्टी पर जाने या फिर अन्य किसी प्रयोजन से कार्यालय व मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में नक्शा मंजूरी का काम अटक जाता है। ऐसे में आम जन को अपना नक्शा मंजूर कराने के लिए निगम मुख्यालय स्थित बिल्डिंग परमिशन शाखा से लेकर जोन के चक्कर अलग काटना पड़ते हैं।

बीओ-बीआइ के छुट्टी पर जाने से नक्शा मंजूरी का काम नहीं अटके इसके लिए लिंक अधिकारी बना दिए गए हैं। इससे जनता का काम आसान होगा और तय समय में उन्हें बिल्डिंग परमिशन भी मिल जाएगी। बिल्डिंग परमिशन शाखा के अपर आयुक्त प्रखर सिंह ने लिंक अधिकारी बनाकर आदेश जारी कर दिए हैं।

मिश्रा की फिर से इंट्री

महापौर पुष्यमित्र भार्गव, एमआइसी मेंबर और पार्षदों की नाराजगी के चलते नगरीय आवास एवं विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बिल्डिंग परमिशन शाखा के कई बीओ-बीआइ का तबादला पिछले दिनों कर दिया था। इनमें बीओ रहे शैलेंद्र मिश्रा भी शामिल थे जो कि हाईकोर्ट से स्टे लाकर फिर से निगम में आ गए। लंबे समय तक लूप लाइन में रहने वाले मिश्रा को जहां पिछले दिनों जनकार्य विभाग मुख्यालय में सहायक यंत्री बना दिया गया, वहीं अब मुख्यालय बीआइ बनाकर उनकी इंट्री फिर से बिल्डिंग परमिशन शाखा में करवा दी गई है। जोन-7 व 13 का लिंक अधिकारी भी बना दिया है।

ये संभालेंगे एक-दूसरे के काम

जोन-1 एवं 17: बीओ आनंद रैदास और लिंक अधिकारी प्रभात तिवारी। बीआइ पीयूष मावी व लिंक अधिकारी विशाल सिंह।

जोन-20 एवं 21: बीओ प्रभात तिवारी और लिंक अधिकारी आनंद रैदास। बीआइ विशाल सिंह व लिंक अधिकारी पीयूष मावी।

जोन- 2 एवं 3 : बीओ पल्लवी पाल और लिंक अधिकारी आशीष राठौर। बीआइ जोशना उबनारे व लिंक अधिकारी आराधना शुक्ला।

जोन-4 एवं 6 : बीओ आशीष राठौर और लिंक अधिकारी पल्लवी पाल। बीआइ आराधना शुक्ला व लिंक अधिकारी जोशाना उबनारे ।

जोन-5 एवं 11 : बीओ अंकेश बिरथरिया और लिंक अधिकारी गीतेश तिवारी। बीआइ अभिनव राय व लिंक अधिकारी जीशान चिश्ती।

जोन- 9 एवं 14 : बीओ गीतेश तिवारी और लिंक अधिकारी अंकेश बिरथरिया। बीआइ जीशान चिश्ती व लिंक अधिकारी अभिनव राय ।

जोन-19 एवं 22 : बीओ वैभव देवालासे और लिंक अधिकारी सुनील जादौन। बीआइ सचिन गेहलोत व लिंक अधिकारी उद्देश्य तिवारी।

जोन-8 एवं 16 : बीओ सुनील जादौन और लिंक अधिकारी वैभव देवलासे। बीआइ उद्देश्य तिवारी व लिंक अधिकारी सचिन गेहलोत।

जोन-10 एवं 12 : बीओ राहुल रघुवंशी और लिंक अधिकारी तन्मय सिंह चौहान। बीआइ अनुभूति मंडावी व लिंक अधिकारी पीयुष गुप्ता।

जोन-15 एवं 18 : बीओ तन्मय सिंह चौहान और लिंक अधिकारी राहुल रघुवंशी। बीआइ पीयूष गुप्ता व लिंक अधिकारी अनुभूति मंडावी।

जोन- 7 एवं 13 : बीओ विशाल राठौर और लिंक अधिकारी सत्येन्द्र राजपूत। बीआइ अतुल श्रीधर व लिंक अधिकारी शेलेंद्र मिश्रा ।

निगम मुख्यालय: बीओ सत्येन्द्र राजपूत और लिंक अधिकारी विशाल राठौर। बीआइ शेलेंद्र मिश्रा व लिंक अधिकारी अतुल श्रीधर। जमीन बेचकर पत्नी की कंपनी में डाला पैसा फिर खातों से निकाला नकद

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Published on:

06 May 2026 12:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / अब नहीं अटकेगा घर के ‘नक्शा मंजूरी’ का काम, 22 जोन में नई व्यवस्था शुरु

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