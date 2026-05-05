एमपी के इस शहर में ‘अवैध कॉलोनियों’ को हटाने की कार्रवाई शुरु, भेजे गए नाम

पिछले दिनों लोकायुक्त ने निगम से लसूडिय़ा क्षेत्र में पदस्थ रहे 13 बिल्डिंग अफसरों और अन्य मुद्दों को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके बाद निगम ने कारवाई तेज कर दी और जोन-22 पर पदस्थ रहे। 13 बिल्डिंग अफसरों के नाम लोकायुक्त को भेज दिए हैं। इसके साथ ही कॉलोनी सेल के अपर आयुक्त मनोज पाठक ने लोकायुक्त जांच के चलते जोन-22 के बिल्डिंग अफसर को कल पत्री जारी कर अवैध कॉलोनी लुनिया कंपाउंड का पंचनामा और जांच प्रतिवेदन मांगा है। ताकि कॉलोनाइजर के खिलाफ पुलिस में एफआइआर दर्ज कराई जा सके।