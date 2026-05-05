इस दिन ‘लाड़ली बहनों’ के खाते में आएंगे 1500 रुपए, 36वीं किस्त का इंतजार खत्म !

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश में लाड़ली बहनों के लिए राहतभरी खबर सामने आ रही है। लाड़ली बहना योजना की मई महीने में दी जाने वाली 36वीं किस्त का बहनों को जोरों-शोरों के साथ इंतजार है। राज्य सरकार भी इस योजना की 36वीं किस्त जारी करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि के रूप में 1,500 मिलेंगे। बता दें कि हर महीने की 10 तारीख तक लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी बहनों के खातों में सरकार पैसे ट्रांसफर करती है। वहीं अप्रैल के महीने में 12 तारीख को राशि जारी की गई थी। जानें कब मिलेगी 36वीं किस्त….