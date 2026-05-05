सुंदरकांड के बीच चल रही थी किडनैपिंग, डायरेक्टर शुभ्रा रंजन केस में चौंकाने वाला खुलासा

Shubhra Ranjan Kidnapping Case: दिल्ली की आइएएस एकेडमी की डायरेक्टर शुभ्रा रंजन का अपहरण कर 1.89 करोड़ की फिरौती लेने की कहानी फिल्मी पटकथा जैसी है। मास्टरमाइंड प्रियांक शर्मा दो माह से तैयारी कर रहा था। 5-5 लाख का लालच देकर ऐसे लोगों को जोड़कर गिरोह बनाया, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। बंधक बनाने, डरानेधम काने की 2 माह तक ट्रेनिंग दी। फिरौती की रकम प्रियांक और उसके पिता के संयुक्त खाते में आई, लेकिन आरोपियों को बैंक की छुट्टी के चलते रकम नहीं मिली। उससे पहले ही प्रियांक के साथ 5 आरोपी पकड़े गए। प्रियांक के गुड स्टूडेंट्स से बैड बॉय बनने की कहानी कोरोना काल में शुरू हुई थी। पुलिस कमिश्नर के अनुसार यूपीएससी परीक्षा की मेंटर व कोचिंग डायरेक्टर शुभ्रा की कोचिंग में प्रियांक ने तैयारी की थी। 3 बार प्रयास के बाद भी सफल नहीं हुआ।