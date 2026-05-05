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पुणे से गोरखपुर के लिए रेलवे चला रहा डेली समर स्पेशल ट्रेन, एमपी के यात्रियों को बड़ा फायदा

Summer Special Train : स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों और शादियों के सीजन में यात्रा करने वालों के लिए रेलवे द्वारा बड़ी राहत देने वाली व्यवस्था की है। जल्द ही रेलवे पुणे से गोरखपुर के बीच रोजाना समर स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है, जिससे एमपी के यात्रियों को भी फायदा मिलेगा।

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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

May 05, 2026

Summer Special Train

रेलवे चला रहा डेली समर स्पेशल ट्रेन (Photo Source- Patrika)

Summer Special Train : इन दिनों स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हैं, साथ ही शादी - ब्याह का सीजन भी, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यात्रा कर रहे हैं या यात्रा की तैयारी में हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे की ओर से राहत भरी खबर सामने आई है। बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग के बीच रेलवे ने पुणे से गोरखपुर के बीच रोजाना समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया, जब लंबी दूरी की ट्रेनों में 'नो रूम' की स्थिति बनी है और यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है।

इस स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच रहेंगे। इनमें एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी शामिल है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों के लिए सीटें उपलब्ध कराई गई हैं।

एमपी के यात्रियों को होगा फायदा

रेलवे के इस कदम से मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी सीधा फायदा होगा। प्रदेश के इटारसी जंक्शन, रानी कमलापति स्टेशन और बीना जंक्शन पर इस ट्रेन के स्टॉपेज होंगे। इससे भोपाल समेत आसपास के इलाकों से यात्रा करने वालों को सुलभ यात्रा का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। बढ़ती मांग और सीमित सीटों के बीच रेलवे की ये नई सेवा यात्रियों के दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी।

15 मई से 15 जुलाई तक संचालन

गाड़ी संख्या 01415/01416 पुणे-गोरखपुर-हड़पसर स्पेशल ट्रेन का संचालन 15 मई से 15 जुलाई तक किया जाएगा। इस दौरान कुल 62 ट्रिप किए जाएंगे। रोजाना चलने वाली ये ट्रेन गर्मियों के पीक सीजन में यात्रियों के लिए राहत का सबब साबित होगी।

एमपी में 3 स्टॉपेज समेत इन स्टेशनों पर ठहराव

ये ट्रेन मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से इटारसी, रानी कमलापति और बीना स्टेशन पर स्टॉप लेगी। इसके अलावा दौंड, मनमाड, भुसावल, खंडवा, झांसी, कानपुर, लखनऊ और गोंडा जैसे बड़े स्टेशनों पर भी ठहराव करेगी। इस तरह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच ट्रेन के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

ट्रेन का टाइमिंग शेड्यूल

ट्रेन संख्या 01415 पुणे से सुबह 6:50 बजे रवाना होगी। रात 9:10 बजे इटारसी, 11:15 बजे रानी कमलापति और अगले दिन 1:25 बजे बीना पहुंचेगी। इसके बाद शाम 4:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 01416 गोरखपुर से शाम 5:30 बजे चलेगी और तीसरे दिन सुबह 3:15 बजे पुणे पहुंचेगी।

'NO Room' की स्थिति से राहत

गर्मियों में ट्रेनों में भारी भीड़ के कारण कई रूट्स पर वेटिंग लिस्ट 100 के पार चली गई है। ऐसे में नई स्पेशल ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगी। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत है, जो लंबे समय से टिकट के लिए परेशान हैं।

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Published on:

05 May 2026 09:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पुणे से गोरखपुर के लिए रेलवे चला रहा डेली समर स्पेशल ट्रेन, एमपी के यात्रियों को बड़ा फायदा

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