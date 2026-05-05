पुणे से गोरखपुर के लिए रेलवे चला रहा डेली समर स्पेशल ट्रेन, एमपी के यात्रियों को बड़ा फायदा

Summer Special Train : इन दिनों स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हैं, साथ ही शादी - ब्याह का सीजन भी, ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यात्रा कर रहे हैं या यात्रा की तैयारी में हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे की ओर से राहत भरी खबर सामने आई है। बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग के बीच रेलवे ने पुणे से गोरखपुर के बीच रोजाना समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया, जब लंबी दूरी की ट्रेनों में 'नो रूम' की स्थिति बनी है और यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है।