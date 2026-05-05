DEO ऑफिस में 80 हजार की रिश्वत लेते धराए 3 बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

Bribe : सरकार की तमाम सख्तियों और छापामार टीमों द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाईयों के बावजूद मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात ये हैं कि, प्रदेश के किसी न किसी जिले में रोजाना रिश्वत लेते अफसर या कर्मचारी रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सूबे के दमोह जिले में सामने आया। सोमवार को लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के तीन बाबूओं को 80 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ये कार्रवाई लोकायुक्त संभाग सागर के उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक योगेश्वर शर्मा के निर्देशन में की गई है।