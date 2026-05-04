एमपी में खुल रही है RSS की पहली यूनिवर्सिटी, 110 करोड़ में होगी तैयार, एक साथ पढ़ेंगे 5 हजार छात्र

बता दें कि, शहर के शिवपुरी लिंक रोड़ पर स्थित 55 बीघा जमीन यूनिवर्लिटी के लिए फाइनल है। इसी जमीन पर करीब 110 करोड़ की लागत से इस विश्विद्यालय के भवन का निर्माण किया जाएगा। खास बात ये है कि, इस भवन में ही करीब 5 हजार छात्र - छात्राओं के लिए पढ़ने की सुविधा रहेगी। भूमिपूजन कार्यक्रम सोमवार सुबह शीतला माता मार्ग स्थित ग्राम बेला में आयोजित होगा।