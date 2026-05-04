पत्नी ढूंढने के बहाने पुलिस ने कर डाली गोवा ट्रिप, पति को लगाया 65 हजार का चूना

बताया जा रहा है कि, ये पूरा मामला जिले के सिविल लाइन थाना इलाके का है, जहां एक शख्स ने हालही में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता ने बताया कि, बीते 11 मार्च से पत्नी का कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा है। अपने स्तर पर पत्नी को हर मुम्किन जगह तलाशने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पीड़ित शख्स ने शिकायत दर्ज कराते हुए पत्नी को तलाशने के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई। लेकिन, कुछ पुलिसकर्मियों ने इस केस को छुट्टियां मनाने का जरिया बना लिया। आरोप है कि, उन्होंने पीड़ित शख्स से इस केस में गोवा कनेक्शन जोड़ दिया और बताया कि, उसकी पत्नी की लोकेशन गोवा में मिली है।