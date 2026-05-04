सिस्टम की संवेदनहीनता: नाबालिग ने लगाई फांसी, शव वाहन नहीं मिला तो चादर में लाश लटकाकर ले जाते दिखे परिजन

मृतका का पोस्टमार्टम रविवार को बहादुरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ था। इसके बाद परिजन शव को अपने गांव खेरोदा चक ले जाने के लिए एंबुलेंस या शव वाहन का इंतजार करते रहे। लेकिन अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। अपनी मृत बेटी के शव के पास बैठे परिजन करीब तीन घंटे वाहन का इंतजार करते रहे। जब कोई मदद नहीं मिली तो हताश परिजन ने पहले ये योजना बनाई कि, 10 किमी दूर अपने गांव पैदल जाकर वहां से खटिया (चारपाई) लाएं और उस पर शव रखकर ले जाएं। लेकिन समय बीतता देख उन्होंने बेटी के शव को एक चादर में लटकाया और उसे दोनों सिरों से पकड़कर पैदल ही गांव की ओर चल पड़े।