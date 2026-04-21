बेरोजगार युवाओं को 1 हजार इनाम देकर ठग लिए करोड़ों रुपए, ठगी का ये तरीका चौंका देगा

Cyber Fraud :मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में उजागर हुए बैंक खाता फर्जीवाड़े और इनकी बिक्री के खुलासे ने सिस्टम को चौंका दिया है। महज एक हजार रुपए का लालच देकर बेरोजगार युवाओं के 70 से अधिक बैंक खाते खोलने और उन्हें 10-10 हजार रुपये में साइबर ठगों को बेचने के इस सनसनीखेज मामले की अब परत-दर-परत जांच होगी। मामले की गंभीरता और इसमें करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को देखते हुए एसपी राजीवकुमार मिश्रा ने एसआइटी गठित कर दी है। जो इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड, नेटवर्क से जुड़े अन्य चेहरों और पैसों के लेनदेन को खंगालेगी।